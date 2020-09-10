Навальний був отруєний новим типом «Новичка» і повинен був померти в літаку — Die Zeit

Олексія Навального, російського опозиціонера, отруїли новим типом «Новичка» — вдосконаленим та більш небезпечним, ніж попередні варіації.

Отруйники планували, що політик помре в салоні літака. Навальний вижив лише завдяки низці щасливих випадковостей. Дякувати потрібно пілоту, який вирішив посадити літак в Омську, та лікарям, які оперативно вкололи йому дозу атропіну. Про це 9 вересня повідомляє німецьке видання Die Zeit з посиланням на неназвані джерела.

Автори матеріалу пишуть, що новітню отруту могли використати лише спецслужби Російської Федерації. Наголошується на тому, що звичайні злочинці не могли б синтезувати «Новичка». Видання також сумнівається у тому, що на території РФ могла б діяти іноземна спецслужба, оскільки за Навальним постійно стежать владні опоненти.

Це залишає тільки один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика, — зазначає Die Zeit.

2 вересня в уряді Німеччини заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли отрутою з групи «Новичок». Сліди цієї отрути в організмі політика виявили експерти лабораторії Бундесверу після проведення токсикологічного тесту.



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