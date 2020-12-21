Навальний опублікував розмову з його ж отруйником, де він розкрив деталі операції (відео)

Видання The Insider опублікувало нові деталі отруєння "Новачком" Алєксія Навального. Російський опозиціонер сам дізнався про це від одного з групи отруйників. Навальний подзвонив військовому хіміку з секретної групи ФСБ Константіну Кудрявцеву, представився помічником секретаря Ради безпеки РФ і колишнього директора ФСБ Ніколая Патрушева. Телефоном ФСБ-шник розповів, що нервово-паралітичну бойову речовину нанесли на білизну Навального.

Всього Навальний через спеціальний додаток, що змінює номер телефону, подзвонив декільком з тих, хто його отруїв. Кудрявцев думав, що йому телефонує колега. Цей номер використовувався співробітниками ФСБ для зв'язку з високопоставленими офіцерами.

Навальний розповів, що попросив Кудрявцева прояснити деталі отруєння для звітності. Кудрявцев виклав йому всі деталі операції. Він вважає, що Навальний не вижив би, якби пілот не так швидко посадив літак, а медики в аеропорту не ввели б йому атропін.

Співробітник ФСБ зізнався, що отруту Навальному наносили на спідню білизну (пахову область трусів). У розмові Кудрявцев сказав, що саме він відповідав за приховування слідів "Новачка".

Допомагали співробітникам ФСБ співробітники омської транспортної поліції. Кудрявцев сказав, що вони видали їм одяг Навального - речовий доказ - яку потім обробили "розчином" для знищення всіх слідів "Новачка".

Перед цим Bellingcat, The Insider розкрили імена 8 агентів ФСБ, які брали участь в отруєнні Навального. Російський опозиціонер вже назвав президента Росії Владіміра Путіна замовником його вбивства. Речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив, що за Навальним стежать спецслужби.