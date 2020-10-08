Навальний попросив ООН розслідувати його отруєння

Російський опозиційний політик Олексій Навальний звернувся в ООН із проханням узяти на себе розслідування справи за фактом замаху на його життя. Про це політик написав 6 жовтня у своєму блозі.

Опозиціонер зазначив, що кримінальної справи за фактом його отруєння в Росії так і не порушено. Однак, за його словами, розслідуванням може зайнятися спецдоповідач ООН, у якого є повноваження вимагати від Німеччини результати аналізів, а в Росії – одяг Навального і медичні документи.

"Ну й, за ідеєю, розслідування з боку ООН має повністю влаштовувати російських офіційних осіб. У пресрелізах вони пишуть про якесь "міжнародне розслідування". А що може бути "міжнароднішим"? Тож ось ми вирішили спробувати піти таким шляхом. Мій французький адвокат Вільям Бурдон (ви його, можливо, пам'ятаєте ще за справою "Ів Роше") звернувся від мого імені в ООН. Розслідуванням будуть займатися спецдоповідачка з позасудових розправ Агнес Калламар і спецдоповідачка зі свободи слова та висловлювання Ірен Хан", – повідомив політик.

За інформацією німецького видання Der Spiegel, двоє представників ООН уже зустрічалися з Навальним у Берліні. Калламар підтвердила журналістам, що ООН детально вивчить справу Навального, але конкретних строків її розгляду не назвала.

Раніше Агнес Калламар протягом шести місяців займалася вивченням справи про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Результати своєї роботи вона представила в об'ємному доповіді, в якій поклала відповідальність за "заплановану кару" на державу Саудівської Аравії й 15 його агентів.

За матеріалами Гордон, Der Spiegel