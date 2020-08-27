Навального і болгарського бізнесмена Гебрєва отруїли речовиною одного класу

Лікарі російського опозиційного політика Олексія Навального з німецької клініки "Шаріте" сконтактвали з болгарськими колегами, які лікували підприємця Омеляна Гебрєва, якого отруїли в 2015 році в Софії.

За даними The Insider, Der Spiegel і Bellingcat, фахівці припускають, що Навальний зазнав впливу речовини з того ж сімейства органофосфатів, що і Гебрєв, передає Укрінформ.

До цього сімейства належать інсектициди, такі як E605, а також нервові токсини, такі як зарин і ще більш сильнодійний препарат "Новічок", розроблений у російських лабораторіях. Класичним антидотом є введення атропіну, саме так зараз лікують Навального.

24 квітня 2015 року Гебрєва було госпіталізовано, він втратив свідомість на прийомі, який влаштовував у Софії. Приблизно в той самий час погано себе відчули його син і один із топменеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували з симптомами важкого отруєння. Лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належить до родини "Новічка".

За місяць Гебрєв вийшов з коми і його стан став поліпшуватися. Пізніше він розповів Bellingcat і The Insider, що в травні його стан знову різко погіршився і він знову потрапив до шпиталю. На запитання про те, чому він міг представляти інтерес для ГРУ, Гебрєв відповів, що бачить лише два можливих мотиви: по-перше, його компанія здійснювала поставки зброї в Україну, а по-друге, Росія могла претендувати на збройний завод, що знаходився під контролем його компанії. Раніше The Insider спільно з Bellingcat і Der Spiegel вдалося встановити справжні й оперативні імена всіх співробітників ГРУ, які брали участь в цій операції, а також дізнатися обставини та можливі мотиви замаху.