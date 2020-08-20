Навальному стало погано в літаку. Соратники вважають, що його отруїли

Російському опозиціонеру Олексію Навальному сьогодні стало погано під час перельоту з Томська до Москви, зараз він - у реанімації. Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у Twitter.

За її словами, літак із Навальним екстрено сів в Омську.

"Сьогодні вранці Навальний повертався до Москви з Томська. Під час польоту йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія - токсичне отруєння. Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним у чай", - зазначила Ярмиш.

За її словами, це "було єдине, що він пив з ранку".

"Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості", - уточнила вона.

Ярмиш додала, що Навального підключили до апарату штучної вентиляції легенів. "До лікарні на нашу вимогу викликали поліцію", - повідомила прес- секретар.

РосЗМІ повідомляють із посиланням на представників лікарні, що політик перебуває у важкому стані.

За даними Тайга.інфо, Навальний кілька днів перебував у регіонах Сибіру, він міг збирати матеріал для нового розслідування про депутатів від Єдиної Росії, а також зустрівся з волонтерами.

20 липня повідомлялося, що Навальний оголосив про закриття Фонду боротьби з корупцією (ФБК) і створення нової організації.