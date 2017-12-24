Навальный подал документы для регистрации на выборах президента России

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 24 декабря подал документы для регистрации на выборах президента РФ.

"Мы подали документы. Центральная избирательная комиссия была весьма к нам дружелюбна, и мы надеемся, что этот настрой сохранится и дальше. Мы подали все документы и доказали всем сегодняшним днем, что у нас было настоящее низовое выдвижение: 20 групп в 20 городах. Ни один другой кандидат этого сделать просто не может", - объявил он собравшимся журналистам вечером в воскресенье.

Навальный считает, что имеет полное право участвовать в выборах, так как представляет существенное количество избирателей.

Оппозиционер также предупредил, что если его не зарегистрируют, он будет призывать к бойкоту выборов.

Согласно Конституции России, в выборах президента может принять участие любой гражданин России старше 35 лет, который не находится в местах лишения свободы.

Однако федеральный закон о выборах президента предъявляет еще одно условие к кандидатам - отсутствие судимости по тяжкой или особо тяжкой статье. У Навального есть судимость по так называемому делу "Кировлеса". Приговор вынесли по статье 165 УК РФ - причинение имущественного вреда путем обмана, что считается в России тяжким преступлением.