Навальный: В более чем 80 городах России пройдут митинги против коррупции

Антикоррупционные митинги, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками, пройдут 26 марта как минимум в 84 городах России.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт оппозиционера.

Из них шествия в более чем 20 городах - согласованы. Власти еще трех городов до сих пор не вынесли решения о проведении митингов.

Команде Навального удалось выиграть суды у местных администраций Новосибирска, Казани, Перми и Нижнего Тагила. Власти Москвы отказались согласовать шествие в центре города, предложив провести акцию на окраинах столицы. Навальный не согласился на альтернативные площадки и продолжает настаивать на демонстрации на Тверской улице. По данным телеканала "Дождь", полиция начнет задерживать людей только в том случае, если участники акции будут выходить за пределы пешеходной части Тверской.

Акции сторонников Навального также пройдут за пределами России - в Лондоне, Праге, Бонне и Базеле, где активисты планируют пикетировать здания российских дипломатических миссий.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в начале марта опубликовал расследование о недвижимости, возможно, принадлежащей главе правительства России Дмитрию Медведеву, и его возможной причастности к коррупции. В связи с отсутствием реакции премьер-министра Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста. О намерении провести антикоррупционные митинги заявили активисты почти в 100 городах.