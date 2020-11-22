Інавгурацію Байдена скоротять через пандемію

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена пройде в скороченому режимі у порівнянні з традиційними церемоніями.

Про це заявив новий глава майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн, пише агентство Reuters.

За його словами, церемонія інавгурації Байдена не поставить під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії коронавірусу.

"Очевидно, це не буде та інавгурація, яка була у нас в минулому", - сказав Клейн.

Як пише Reuters, Байден неодноразово піддавався нападкам з боку Дональда Трампа за носіння маски і застосування інших заходів щодо пом'якшення наслідків COVID-19 під час кампанії за Білий дім.

"Трамп, який не дотримувався цих же заходів безпеки, сам заразився COVID-19 на початку жовтня, і серед співробітників Білого дому і в його власній родині було кілька випадків", - нагадали у виданні.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Байден вже визначився з кандидатом на пост держсекретаря США

При цьому Дональд Трамп як і раніше не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США.