Назад в будущее: последствия американских санкций против России

Отчет спецслужб о подробностях организованных Россией против США хакерских атак делает невозможным благосклонное отношение Трампа к Путину

Широкомасштабная высылка российских дипломатов из Соединенных Штатов - последний раз схожее решение Белый дом принимал 15 лет назад - и санкции против российских спецслужб только на первый взгляд могут показаться последним запоздалым ударом возмущенной "хромой утки" - уходящего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Ударом, связанным не столько с будущей политикой Соединенных Штатов - ее проведением будет заниматься администрация нового главы государства, Дональда Трампа - сколько с попыткой рассчитаться за прошлое.

Но на самом деле действия Обамы - это не попытка расправиться с прошлым. Это - самый настоящий удар в будущее.

Трамп и его окружение вполне могли думать о выстраивании новых отношений с Путиным с точки зрения "реальной политики", а не политики ценностей - не случайно в последние дни вдруг заговорили о возможном архитекторе такой политики, бывшем государственном секретаре Соединенных Штатов Генри Киссинджере. В самом деле, если посчитать главной задачей американской внешней политики борьбу с терроризмом, если возможный конфликт с Китаем кажется одним из важных последствий новых подходов Трампа к безопаности и экономике - то стоит ли обострять отношения с Путиным из-за какого то Крыма и Украины вообще? Стоит ли ставить во главу угла ценности и международное право, когда нужно избавиться от "Исламского государства"? Конечно, США никогда не признают Крым российским, но могут и не наказывать Путина за его отторжение. Международное право может и подождать, как оно ожидало своего торжества 50 лет - после оккупации Сталиным балтийских стран. А пока что нужно решать более насущные задачи.

Обама ввел новые санкции сразу же после публикации отчета спецслужб о подробностях хакерских атак. Это именно те доказательства, которых требовал Путин, когда обвинял американского коллегу в огульной клевете.

Но весь этот подход перестает отвечать национальным интересам Соединенных Штатов в случае, если оказывается, что сам Путин - террорист. Ну хорошо, кибер-террорист. Ведь на самом деле Обама ввел новые санкции сразу же после публикации отчета Министерства внутренней безопасноти и ФБР о подробностях хакерских атак. Это именно то, чего добивался Путин, когда обвинял американского коллегу в огульной клевете. И это именно то, чего добивался Трамп, который вопрошал, откуда известно, что хакерские атаки и взлом - дело рук именно Российского государства, а не хакеров из соседней квартиры.

Понятно, что в такой ситуации не реагировать на происходящее просто не возможно. В Москве реагируют предсказуемо - пообещали ответные меры, болезненные удары и громкие заявления. А вот избранный президент США на этот раз вовсе не стал утверждать, что это - не Россия. Напротив, он анонсировал встречу с руководителями специальных служб. И это решение значительно отличается от его пренебрежительной реакции недавнего прошлого.

Трамп не может поступить иначе. Новые санкции связаны уже не с Украиной. Они связаны с Соединенными Штатами и их национальными интересами. О поддержке решения Барака Обамы заявили представители высшего руководства Республиканской партии. А такие недоброжелатели Владимира Путина, как сенатор Маккейн, вообще заявили о недостаточности реакции со стороны Белого Дома. То есть будут республиканцы, которые станут призывать президента Трампа к более жесткой реакции на действия Путина. И не ради интересов "какой-то там" Украины. Ради национальных интересов Соединенных Штатов. Этот призыв не может игнорировать ни один президент Соединенных Штатов. Я бы даже сказал - человек, который проигнорирует такой призыв, не очень долго будет американским президентом.

Разоблачения, с которыми выступили американские спецслужбы, могут оказаться только началом целой лавины компромата, под которой окончательно будет погребена репутация Владимира Путина как "борца с терроризмом" и смелого политика, заботящегося исключительно о российских интересах, пусть даже и в сопредельных странах. Зато наизнанку будет вывернуто грязное белье кибер-террориста, решившего, что с помощью ГРУ, ФСБ и хакеров он может вмешиваться в происходящее в Соединенных Штатах и держать за горло единственную сверхдержаву современного мира.

Разоблачения, с которыми выступили американские спецслужбы, могут оказаться началом целой лавины компромата, под которой окончательно будет погребена репутация Владимира Путина

Такой Путин - плохой союзник и в борьбе с "Исламским государством", и в противостоянии с Китаем - даже если у кого-то из окружения нового американского президента и были иллюзии относительно целесообразности такого союзничества.

И очень может быть, что доказывать свою репутацию сильного президента США и защитника национальных интересов страны Дональду Трампу придется не с очередной бессмысленной "перезагрузки" отношений с кремлевским режимом, а с достойного наказания Путина и других российских кибер-"медвежатников".

Виталий Портников