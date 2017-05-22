Назарбаев первым из президентов стран СНГ встретился с Трампом

В ходе саммита "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил основные направления двухстороннего сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном

Назарбаев встретился с Тиллерсоном Фото: akorda.kz

В рамках саммита "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел короткие встречи с политиками ряда стран, среди которых и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает пресс- служба президента Казахстана.

"Назарбаев побеседовал с президентом США Трампом. Были обсуждены основные направления двустороннего взаимодействия, включая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Также Назарбаев в ходе саммита встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Глава государства (Назарбаев. - "ГОРДОН") выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития", - сообщила пресс-служба.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

Президент Украины Петр Порошенко еще не встречался с американским президентом. 12 мая министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что встреча Трампа с Порошенко может состояться в ближайшее время.

19 мая Трамп отправился в первое мировое турне. За восемь дней президентская чета посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, Бельгию и Италию.