Назарбаев распорядился перевести всю работу парламента и правительства на казахский язык

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность парламента и правительства исключительно на казахский язык.

"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке", - сказал он с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым.

При этом он отметил, что "нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе" и необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода.

Президент Казахстана, отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Читайте также: Казахстан хочет выйти из сделки с ОПЕК

В феврале президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую редакцию национального алфавита на основе латиницы. Согласно документу, полностью переход на латиницу должен завершиться до 2025 года. С 2018 года все учебники, написанные на казахском языке, будут издавать уже с использованием латиницы.