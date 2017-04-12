Назарбаев заявил о намерении перевести казахский алфавит на латиницу

Казахский алфавит нужно перевести на латинские буквы, написал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в колонке в газете "Егемен Казакстан".

Он отметил, что школьники учат английский язык, поэтому у них проблем с переходом не будет.

"До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и приступить к подготовке учебников для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", - написал Назарбаев.

Президент подчеркнул, что для адаптации к новому алфавиту потребуется "определенный период времени".

Казахский язык использует кириллическую графическую систему с 1940 года.