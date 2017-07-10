Назначение Волкера спецпредом по Украине может быть шагом к созданию канала связи между США и РФ - эксперт

Назначение Курта Волкера специальным представителем США по Украине в русле американско-российских договоренностей в Гамбурге может оказаться шагом к созданию постоянного канала связи между Вашингтоном и Москвой. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнышова.

Автор указывает, что данное назначение может быть шагом по расширению участия США в переговорном процессе по ситуации в Украине.

"В ходе саммита Тиллерсон в очередной раз подтвердил приверженность США целям Минских соглашений, и, значит, речь о пересмотре сути Минска не идет (во всяком случае, пока) и "большой сделки" не предвидится. Это неплохо для Киева, поскольку за счет участия США в переговорах потенциально создается большее давление на Кремль", - указывает она.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что Волкера вскоре ждут в Москве. При этом, опровержения данного заявления с американской стороны не было, а учитывая мандат Волкера - поддерживать контакт со всеми сторонами Минского процесса, - подобная поездка видится вполне вероятной.

"В русле американско-российских договоренностей в Гамбурге назначение Волкера может оказаться, прежде всего, шагом к созданию постоянного канала связи американской администрации с Кремлем. Каналом, который будет формально связан с многосторонним форматом, следовательно, в меньшей степени подвержен критике со стороны оппонентов Трампа, обвиняющих его в излишней симпатии к Путину. Но в реальности канал может работать на особый диалог между Вашингтоном и Москвой", - говорится в статье.

Курнышова отмечает, что содержание бесед Волкера с российскими переговорщиками будет определяться и контролироваться администрацией Трампа.

Напомним, 7 июля Государственный департамент США назначил специальным представителем по Украине бывшего посла при НАТО Курта Волкера.

Деятельность Волкера будет направлена на устранение конфликта, возникшего после вторжения России в Крым и на восток Украины. В 2008-2009 годах Волкер являлся послом США в НАТО. С 2011 года руководит Институтом Маккейна в Аризоне.

На саммите G20 в Гамбурге состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Изначально планировалось, что переговоры займут 35 минут, но они продолжались 2,5 часа, из-за чего Путин опоздал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.