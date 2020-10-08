Названо лауреата Нобелівської премії з літератури

Нобелівський комітет Шведської академії в четвер, 8 жовтня, присудив премію з літератури 2020 року американській поетесі Луїзі Глюк.

Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

Як повідомляється, премія присуджена поетесі Луїзі Глюк "за безпомилковий поетичний голос, який своєю строгою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Поетеса народилася в Нью-Йорку в 1943 році. Її перша збірка "Firstborn" ("Немовля") вийшла у 1968 році. За свою кар'єру Глюк видала 14 поетичних збірок та отримала низку нагород. Зокрема, у 1993 році поетеса здобула Пулітцерівську премію за книжку "The Wild Iris" ("Дикий ірис"). Також Глюк є лауреаткою Національної премії США за поезію (National Book Award for Poetry) і Національної премії від книжкових критиків (National Book Critics Circle Award).

У 2003 році Глюк була офіційною поеткою США. Цей титул щорічно призначається головою Бібліотеки Конгресу США.

В Стокгольмі проходить Нобелівський тиждень, протягом якого назвуть лауреатів Нобелівської премії в 2020 році. Переможці отримають винагороду в 10 млн шведських крон (близько 1,1 мільйона доларів).