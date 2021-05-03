Індійський штам коронавируса дістався до Польщі

У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавируса . Їм захворів дипломат, якого евакуювали з Індії. Про це повідомляє Польське радіо .

Індійський варіант коронавируса підтвердився у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він уже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пирч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.

Відомо, що дипломат, котра захворіла небезпечним видом коронавируса був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною і чотирма дітьми.

Як відомо, індійський варіант коронавируса вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавируса поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.

АТН

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