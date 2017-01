Не мой президент: В Вашингтоне произошли столкновения

Стычки начались у здания Национального пресс-клуба, где сторонники новоизбранного президента США собрались на торжественный ужин накануне инаугурации

В Вашингтоне вчера произошли столкновения между полицией и противниками новоизбранного президента Дональда Трампа, которые пришли на акцию протеста. Об этом сообщает DW.

Как сообщают очевидцы, стычки начались у здания Национального пресс-клуба, где сторонники Трампа собрались на торжественный ужин накануне инаугурации.

"Полиция распыляла слезоточивый газ и применяла дубинки, а протестующие использовали задымляющие средства. Как минимум один из участников акции протеста получил травмы", - отмечается в сообщении.

Также акция протеста прошли в Нью-Йорке.

На митинг против Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, звезды Голливуда Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер.

20 января сообщалось, что в Вашингтоне уже началась инаугурационная программа.

В Вашингтоне ожидают приезда в город на инаугурацию Трампа около миллиона человек.