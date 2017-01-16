Не может быть никаких двусторонних торговых соглашений, пока Британия в ЕС, - Могерини

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини прокомментировала предложение избранного президента США Дональда Трампа о заключении соглашения о свободной торговле между Британией и США.

Об этом она сказала на пресс-конференции по результатам встречи глав МИД стран ЕС, передает Европейская правда.

"Позвольте мне подчеркнуть - и в этом Борис Джонсон со мной согласился - пока страна является членом ЕС, а Британия до сих пор является членом ЕС, не может быть никаких двусторонних переговоров о каких-либо торговых соглашениях", - заявила Могерини.

"Я уважаю мнение избранного президента США, но думаю, что с ЕС будет все в порядке", - подчеркнула она, комментируя заявление Трампа относительно развала ЕС.

Напомним, что в НАТО обеспокоены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация устарела.