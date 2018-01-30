"Не найприємніша новина": чиновники Путіна відреагували на потрапляння до "кремлівського списку" США

Фігуранти опублікованого в США "кремлівського списку" для нових санкцій не особливо здивовані попаданням до нього, і вважають, що на їх роботі це особливо ніяк не відіб'ється.

Згідно з доповіддю американців, спрямованою в Конгрес, в список увійшли 96 великих бізнесменів, які мають статок понад 1 млрд доларів, а також 114 чиновників і голів держкомпаній.

Віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович: "Кремлівський список" Мінфіну США схожий на книжку "Хто є хто в російській політиці. Я як член уряду просто зобов'язаний був бути в цьому списку (...) Будемо проводити моніторинг ситуації".

Ще один віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін: "У тій частині санкцій, які стосуються обмежень на експорт російських озброєнь, можу сказати наступне: американці залишаються вірні собі. Вони всюди і завжди використовують принцип "двоходовочки ", спочатку лякають покупців наших озброєнь, потім змушують купувати тільки американське озброєння. Тобто хочуть і рибку з'їсти і в крісло сісти".

Помічник президента РФ Андрій Фурсенко: "Взагалі я в списку санкцій вже давно, чесно кажучи, не думаю, що щось в моїй роботі кардинально зміниться, буду продовжувати жити і працювати. Звичайно, потрапляння до списку санкцій не найприємніша новина, але це скоріше емоційне сприйняття, але нічого іншого ніхто не очікував, і я в тому числі. На моїй роботі це ніяк не відіб'ється, думаю, колеги поставляться до цього так само.

Бізнес-омбудсмен Борис Титов: "Звичайно, я був дещо здивований. Вони вдарили по "піаністах", що грають для всіх, а не для влади, з тих, по кому зазвичай пристойні люди не стріляють. Ми працюємо, захищаючи від влади людей - Федотов (голова РПЛ - ред.), Кузнєцова (уповноважена при президенті РФ з прав дитини - ред.), я, але, мабуть, так їм вигідно зменшити ефективність цивільних інститутів".

Голова Ради з прав людини при президенті РФ Михайло Федотов: "Я думаю, що цей список складався виключно за формальними ознаками. Для того, щоб його скласти, не треба бути великим мислителем. Досить зайти на сайт Кремля і подивитися список керівників адміністрації, радників президента , помічників президента і так далі, великих труднощів не потрібно. Візи у мене немає, анулювати нічого. Нерухомості теж немає, ніяких банківських рахунків немає. Я не дуже розумію, що може бути. Американські дипломати можуть зі мною на дипломатичному прийомі не вітатися, наприклад, але я не думаю, що вони будуть так робити. Вони люди ввічливі, подібного за ними я припустити не можу. Чи можуть блокувати мої зустрічі з представниками американської громадськості? Це буде означати, що блокують не мої зустрічі, а роботу американських громадських організацій, що буде абсолютно незаконно за законами Сполучених Штатів. Думаю, що це просто черговий недружній жест".

Мер Москви Сергій Собянін: "До "кремлівської доповіді" акуратно внесли всю політичну і економічну еліту країни. Було б дуже дивно, якби не включили і мера столиці. Подібні заходи не розколюють, а об'єднують. Приводять до результатів протилежним тому, до чого прагнули автори".

Нагадаємо, трохи раніше в РФ відреагували на доповідь США щодо "друзів" Путіна. Ще один фігурант списку заступник голови комітету з оборони і безпеки Ради Федерації РФ Франц Клінцевич назвав нові американські санкції черговою страшилкою, які навряд чи щось змінять.