Нефть ускорила падение на данных о запасах в США

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в среду после того, как министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе, сообщает Интерфакс.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру 25 апреля снизилась на $0,56 - до $73,3 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июне на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на $0,49 - до $67,19 за баррель.

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,17 млн баррелей, бензина - на 840 тыс. баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов нефти на 1,1 млн баррелей, а аналитики ожидали сокращения показателя на 2,2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на 2,6 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, увеличились на 459 тыс. баррелей.

Добыча в Штатах поднялась на 46 тыс. баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд - 10,586 млн б/с.

При этом импорт нефти увеличился на 539 тыс. б/с, до 8,47 млн б/с, а экспорт подскочил на 582 тыс. б/с, до нового рекорда в 2,33 млн б/с.