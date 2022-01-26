"Нехай ніколи не буде війни!" Папа римський помолився за мир в Україні

Папа Римський Франциск 26 січня після зустрічі з прочанами помолився за мир в Україні. Про це повідомив портал Vatican News.

26 січня папа проголосив днем молитви за мир в Україні.

"А тепер, проказуючи "Отче наш", запрошую вас помолитися за мир в Україні та чинити це часто протягом цього дня: просімо наполегливо у Господа, аби ця земля могла побачити розквіт братерства та здолати рани, страхи та поділи... Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець відповідальних на землі, аби вони вчинили так, щоб переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни!" - сказав він.

Про ситуацію в Україні папа римський згадує регулярно. 25 грудня 2021 року він закликав не дозволяти поширювати в Україні "метастази конфлікту", а 10 січня 2022 року - "знайти прийнятні та триваючі рішення" для припинення війни в Україні.