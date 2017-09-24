Немецкие социал-демократы заявили об уходе в оппозицию

После оглашения предварительных результатов парламентских выборов Социал- демократическая партия Германии решение не вступать в коалицию с христианскими демократами, передает "Укринформ".

"СДПГ уходит в оппозицию", - сообщил лидер социал-демократов Мартин Шульц во время выступления в избирательном штабе партии вечером в воскресенье, 24 сентября.

Шульц заверил, что не будет занимать никаких должностей в новом правительстве Ангелы Меркель, заявив о прекращении сотрудничества с ХДС/ХСС.

Комментируя результаты выборов в Бундестаг, на которых правые популисты "Альтернатива для Германии" заняли третье место, лидер СДПГ назвал их "черным днем для демократии".

Также Шулц пообещал, что, находясь в оппозиции, СДПГ продолжит "отстаивать идеалы социал-демократии".

Напомним, 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, участие в которіх принимали 42 политических партии и блока.

Согласно результатам экзит-пола института Infratest Dimap, уровень поддержки правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ снизился: за них проголосовали 32,5% и 20% избирателей соответственно, в то время как в 2013 им удалось получить 41,5% и 25,7% голосов.

Третье место с 13,5% голосов заняла правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", впервые проведя в Бундестаг депутатов.

Проходной барьер также преодолели "Левые" (9%), "Свободные демократы" (10,5 %) и блок "Союз-90"/"Зеленые" (9,5 %).

По материалам: Укринформ

