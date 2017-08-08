Немецкий политик попробовал объяснить скандальные заявления о Крыме

Глава Свободной демократической партии (СВДП) Германии Кристиан Линднер говорит, что санкции на Россию были наложены справедливо, и призывает РФ вернуться к законности и порядку. Он объяснял свою позицию после своих резонансных высказываний в конце недели о Крыме и политике в отношении Москвы таблоиду Bild, передает "Укринформ".

"Мы не хотим ослаблять санкции без ответных шагов", - заверил Линднер.

В то же время он считает неправильным нагревать спираль эскалации и идти к гонке вооружений. Политик говорит, что в Москву должен быть отправлен сигнал о том, что "у России есть место в доме Европы", но только если она будет придерживаться "порядка".

"Пока этого не произойдет, не может быть никакого сотрудничества", - подчеркнул глава СВДП.

Он признал, что не знает, есть ли в Москве готовность к изменению курса. Линднер предлагает идти к разрядке, начиная с малого.

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Аннексию Крыма он считает такой, что противоречит нормам международного права, а потому и санкции - правильными. В то, что Путин отдаст полуостров обратно, политик не верит и считает, что поскольку в долгосрочной перспективе решения не предвидится, конфликт следует "заморозить".

"Так можно будет проверить по менее критическим пунктам, намерена ли Россия менять свою имперскую и агрессивную политику", - сказал Линднер.

Напомним, в конце прошлой недели лидер СВДП предложил отделить крымскую тематику от последних тем, чтобы достичь прогресса в других направлениях. Линднер заявил, что безопасность и благополучие в Европе зависят, в том числе, и от отношений с Москвой.