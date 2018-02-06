Немецкое правительство раскритиковало депутатов, посетивших оккупированный Крым

В правительстве ФРГ подтвердили приверженность политике непризнания незаконной аннексии полуострова.

Правительство ФРГ подвергло критике местных политиков из ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которые на прошлой неделе посетили оккупированный РФ Крым.

Klare Kante von der Bundesregierung zur Krim-Reise von AfD-Politikern: stehen ihr kritisch gegen"uber, raten von solchen Besuchen ab, keine Anerkennung der v"olkerrechtswidrigen Krim-Annexion. Danke! @RegSprecher - via @ukrinform_olga pic.twitter.com/ECYY3pU1jF - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 лютого 2018 р.

"Федеральное правительство Германии подвергло критике поездку группы местных политиков из партии AfD в оккупированный Крым и подтвердило приверженность политике непризнания незаконной аннексии", - написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Ранее он также сказал, что визит делегации немецких парламентариев от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в аннексированный Россией Крым не останется без соответствующих правовых последствий для них.

Напомним, в аннексированный Россией Крым в субботу, 3 февраля, с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов ФРГ. Парламентарии заявили о том, что их совсем не беспокоят санкции со стороны Киева.

Напомним, в ноябре аннексированный Россией полуостров посетили депутаты австрийской праворадикальной "Партии свободы".

При этом федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заверил, что придерживается "абсолютно другой точки зрения" на поездки австрийских националистов.

Как пишет в своей статье для ZN.UA эксперт центра исследования России, экс- посол Украины в Иране Александр Самарский, с введением в Донбасс миротворческой миссии ООН, Крым вообще может исчезнуть с повестки дня международного сообщества, которое утверждает, что "вот сначала успешная миротворческая операция в Донбассе, а уже потом подумаем о Крыме".