Нэнси Пелоси возмутилась решением Сената оправдать Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси жестко раскритиковала Сенат за оправдание президента Дональда Трампа в процессе импичмента.

В своем заявлении она подчеркнула, что Трамп "остается угрозой американской демократии" из-за "измены" республиканцев конституции страны.

По словам Пелоси, Трамп "стоит выше закона и способен манипулировать выборами".

Теперь он "будет хвастаться тем, что оправдан. Оправдания не может быть без суда, а суда - без свидетелей, документов и доказательств", пишет она.

Ранее члены Сената США проголосовали против объявления импичмента президенту Трампу.

Обвинение в злоупотреблении властью поддержали все 47 демократов и лишь один республиканец, а с обвинением в препятствовании расследованию Конгресса согласились все демократы и ни один республиканец.