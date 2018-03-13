"Неожиданно быстрая замена". Джина Хаспел - первая женщина-глава ЦРУ

13 марта президент США Дональд Трамп неожиданно отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, написав об этом на своей странице на Twitter: "Майк Помпео, директор Центрального разведывательного управления, станет нашим новым госсекретарем. Он сделал фантастическую работу!

Благодарю Рекса Тиллерсона за его службу! Джина Хаспел станет новой главой ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Приветствие всем!". Как пишет The Washington Post, обсуждение возможной отставки Тиллерсона длилось месяцами, и в прошлую пятницу глава Белого Дома попросил дипломата уйти с должности.

"ТАКАЯ ФИГУРА БЫЛА НЕ СОВСЕМ УДОБНОЙ"

О том, что стало причиной поспешного решения американского президента и каковы ожидания от Майка Помпео на должности госсекретаря, "День" спросил у американиста и профессора Киевского университета имени Бориса Гринченко Александра ЦВЕТКОВА:

- Хотя были слухи, что Тиллерсон будет заменен другой фигурой, назначение было если не сенсационным, то, во всяком случае, неожиданно быстрым, поскольку он был в официальной поездке по ряду стран Африки и, как стало известно, получил сообщение от президента о своей отставке.

Возможно, отставка связана с тем, что Тиллерсон позволял себе иметь отдельное мнение и корректировать от Администрации инициативные шаги на внешней арене. Такая фигура была не совсем удобной для Администрации Трампа.

Интересная личность вновь назначенного госсекретаря Майка Помпео. Он выдвиженец на государственные должности от Администрации Трампа, у него около восьми лет опыта работы конгрессменом, то есть он имеет связи в Конгрессе. Это важно для президента и Администрации, поскольку нынче времена, когда они должны иметь больше кулуарных и официальных связей с Конгрессом. Кроме того, Помпео имеет хорошее академическое гарвардское образование, он закончил Вест-Пойнт и после этого имел достаточно успешные бизнесовые связи. Его имя связывают с семейной транснациональной компанией Коха, которая считается второй в мире. Он выглядит ставленником в связях с братьями Кохами, которые являются одними из самых больших спонсоров Республиканской партии консервативного уклона. Здесь видится желание соединить связи в Конгрессе с корпоративными капиталами США, что более подходил для понимания президента Трампа в управлении государством и осуществлении дипломатических миссий.

СМЕНА ПОЛИТИКИ?

- Конечно, будет перестройка в штатном расписании Госдепартамента.

Ожидается, что Маттео будет более благосклонен к сотрудничеству с курсом Администрации и не будет позволять себе самостоятельные выпады.

ГЛАВОЙ ЦРУ ВПЕРВЫЕ СТАЛА ЖЕНЩИНА - ДЖИНА ХАСПЕЛ

- Это действительно весомый политический шаг с точки зрения публичности. Скорее всего, это желание завоевать отдельные голоса, показать новаторские движения от Республиканской партии. Ведь через шесть месяцев состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и нужно пробудить внимание к партии, ее шагам. Эти жесты также могут восприниматься как поддержка курса Администрации и снятие некоторых критических выпадов, которые они имеют в связи с отношением к женщинам.

РЕАКЦИЯ СМИ

"Рекзит! Как увольнение Тиллерсона доказывает, что лояльность - это все, что имеет значение для Дональда Трампа", - таким заглавием отреагировал на новость об изменениях в правительстве CNN. "Так же, как прием Тиллерсона на работу должен был предоставить сигнал, так и его увольнение, которое произошло утром во вторник, сигнализирует: самая важная вещь, и в самом деле единственная важная вещь для Дональда Трампа - насколько преданы ему ведущие должностные лица. Чем более предан человек, тем лучше. Без вопросов лояльный? Лучше всего!" - говорится в материале.

Между тем The Washington Post пишет, что президент уже давно не мог найти общий язык с Тиллерсоном, а важность срочной замены объясняется тем, что продолжается подготовка ко встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

Издание USA Today отмечает, что в течение 14 месяцев, которые Тиллерсон провел на должности топ-дипломата США, он "пытался интерпретировать для остального части мира переменчивую и противоречивую международную политику президента Трампа", убедил союзников по НАТО, что США остаются преданными альянсу, и пытался спасти ядерное соглашение с Ираном. "Трамп конкретно цитировал расхождения относительно соглашения с Ираном во вторник. "Я думал, что оно было ужасным. Догадываюсь, что он считал его нормальным", - пишет USA Today.

"Отношения Тиллерсона и Трампа были бурными, так что не было шоком, что его устранят. Однако сроки увольнения Тиллерсона стали сюрпризом, учитывая загруженность дипломатической работой на данный момент", - сообщает The Hill. Кроме того, СМИ отмечает, что Тиллерсон никогда не чувствовал себя комфортно в Вашингтоне и пытался работать самостоятельно и избегать медиа. "Между тем Помпео выглядит, как один из членов правительства, которому больше всего доверяют. Сообщается, что он едва ли не ежедневно встречается с Трампом, чтобы рассказать ему о нацбезопасности, осуществляя поездку из штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии в Белый Дом", - говорится в публикации.

Наталія ПУШКАРУК, "День"