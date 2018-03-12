"Несет пургу": Песков ответил на ремарку Путина

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь иногда "несет пургу". Об этом сообщает российский РБК.

По словам Пескова, работа с президентом всегда сопровождается "критикой со стороны главы государства".



"Президент очень требовательный начальник, и это абсолютно нормальный процесс", - сказал Песков.

По его словам, вряд ли в мире есть пресс-секретарь, которого бы не критиковало руководство. "Только если пресс-секретарь ничего не делает", - добавил Песков.

10 марта 2018 года Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не контролирует публичные высказывания своего пресс-секретаря Пескова, отметив, что тот иногда "несет пургу".