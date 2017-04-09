Нет никаких оснований для отмены санкций против России, - Тиллерсон

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон считает, что нет никаких оснований для отмены введенных предыдущей администрацией санкций против России. Об этом он заявил 9 апреля 2017 года в интервью телеканалу ABC.

"Нет причин для отмены санкций. Причина введения санкций, как и раньше, существует. Ситуация в Украине, в частности, в Крыму, не изменилась. И эти санкции будут действовать до тех пор, пока не будут решены эти проблемы", - заверил американский госсекретарь.

Как известно, США и Европейский Союз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Донбассе и аннексией Россией Крыма. Эти ограничения включают запрет на въезд в страны Евросоюза и США для ряда должностных лиц из РФ, заморожены их активы. Кроме того, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Напомним, ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что он не исключает введения новых санкций против России, если предложение будет иметь двухпартийную поддержку.