Нетаньягу після досягнення угоди з ОАЕ передбачає нову еру у відносинах з арабським світом

Угода з ОАЕ про нормалізацію відносин знаменує новий етап у відносинах Ізраїлю з арабськими країнами, заявив у четвер ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу.

За повідомленням ізраїльських ЗМІ, Нетаньягу пообіцяв, що тепер у стосунках Ізраїлю з арабським світом настане "нова ера".

Він додав, що "всеосяжний і офіційний мир" з ОАЕ сприятиме двосторонньому співробітництву в багатьох сферах і принесе "прекрасне майбутнє" громадянам обох країн.

"Ця угода розкриває величезну зміни в тому, яким бачать Ізраїль на Близькому сході", - зазначає прем'єр.

За його словами, тепер ще більше арабських країн встановлять відносини з Ізраїлем.

Раніше в четвер президент США Дональд Трамп повідомив, що влада Ізраїлю і ОАЕ досягла угоди щодо нормалізації відносин. Зокрема, в рамках досягнутих домовленостей, Ізраїль погодився зупинити реалізацію плану з анексії частини палестинських територій.

"Сьогодні ми домоглися колосального успіху. Це історична мирна угода між нашими великими друзями - Ізраїлем і ОАЕ", - написав американський лідер у Твіттері.