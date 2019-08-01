Нетаньяху может стать новым коммуникатором между Украиной и РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изучает возможность стать новым коммуникатором между президентами Украины и России, такое мнение он озвучил в ходе недавней встречи многонациональной инициативы "Украинско-еврейская встреча".

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но раз ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", - ответил он на вопрос журналиста Шимона Бримана о том, готов ли стать посредником для мирного урегулирования между Россией и Украиной.

Бриман, выступающий экспертом по Украине на страницах англоязычного израильского издания Jerusalem Post, акцентировал внимание на том, что у Нетаньяху есть связи и с Москвой, и с Киевом, что по его мнению могло бы помочь в его работе посредником.

В свою очередь премьер Израиля объяснил, почему до сих пор отказывался от такого предложения.

"Этот вопрос (относительно посредничества - ред.) нам задают из многих стран. Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, есть у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во- первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы... Во- вторых, если я войду в эту тему, то могу создать ожидания (у обеих сторон), которые я не смогу выполнить", - отметил он.

Нетаньяху планирует свой первый за 20 лет визит в Киеве на 18-19 августа 2019 года. Глава правительства Израиля может стать первым международным лидером, который встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации.

Отметим, ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявлял о том, что Офис Зеленского не намерен использовать Медведчука в переговорном процессе об освобождении удерживаемых Россией украинских политзаключенных и военнопленных.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила в интервью ZN.UA о том, что Виктор Медведчук не является эффективным коммуникатором между президентами Украины и России.

"С той идеологической платформой, с которой он заходит в парламент, Медведчук уже не может быть коммуникатором. Он является чистым продолжением российской политики в рамках украинского публичного порядка. Медведчук не является нейтральным посредником... Следовательно, должен быть другой коммуникатор между Зеленским и Путиным", - считает она.

Медведчук также отказался представлять Украину на переговорах с РФ, объяснив решение разногласиями в позициях с президентом относительно деоккупации Донбасса и дальнейших отношений между двумя государствами.