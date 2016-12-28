Нетаньяху обвинил Керри в антиизраильской риторике

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул госсекретаря США Джона Керри в произнесении антиизраильской речи по поводу резолюции ООН

Как передает "ДС", об этом сообщает Русская Служба BBC.

"Выступление Керри сегодня было направлено против Израиля, как и резолюция Совбеза ООН, которую он продвигал", - заявил премьер-министр.

Нетаньяху считает, что во время своей речи Керри был сосредоточен на проблеме израильских поселений на оккупированных территориях. При этом, по мнению израильского премьера, госсекретарь США практически не коснулся корня проблемы, а именно - нежелания палестинцев признать государство Израиль в каких бы то ни было границах.

Напомним, что выступая в Госдепе США, Керри заявил, что перспектива урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу сосуществования двух государств - израильского и палестинского - в настоящее время находится под угрозой.

Он также подчеркнул, что резолюция ООН, осуждающая строительство израильских поселений на оккупированных землях, соответствует американским ценностям.