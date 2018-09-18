Нетаньяху: после инцидента с российским Ил-20 Израиль продолжит бомбить иранские объекты в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль будет и дальше действовать против иранского военного укрепления в Сирии, несмотря на инцидент с российским самолетом Ил-20, который был сбит сирийскими войсками противовоздушной обороны во время израильского авиаудара.

Как сообщает Times of Israel, об этом он заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Нетаньяху сказал Путину, что Израиль нацелен на предотвращение иранского военного укрепления в Сирии, в частности, будет продолжать действовать против попыток разместить иранские войска и оружие в Сирии.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, из которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".

В связи с этим Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит Москве данные об обстоятельствах авианалета, и предложил отправить начальника ВВС Израиля в Москву.

Израильский премьер также возложил ответственность за катастрофу российского самолета в Сирии.

Напомним, Минобороны России заявило, что российский Ил-20 подставили под удар самолеты Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность, на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Поздно вечером 17 сентября российский военный самолет Ил-20 с 14 военными на борту исчез над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии. В Министерстве обороны России признали, что самолет сбили зенитные комплексы союзной Сирии, однако "подставили его под удар самолеты Израиля".

Официально в МО России сообщили о гибели 15 военных.

Позже в России заявили, что оставляют за собой право на "адекватные действия в ответ". В посольстве Израиля в России отказались комментировать журналистам заявления Минобороны РФ о причастности к сбиванию самолета.

Из воды подняли обломки сбитого самолета. В Минобороны РФ заявили, что место падения - в 27 километрах к западу от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

Израиль возложил на Сирию вину за уничтожение российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.