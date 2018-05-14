Нетаньяху призвал все страны переносить посольства в Иерусалим

Премьр-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои дипломатические предствительства в Иерусалим. Он этом он сказал на открытии посольства США в Иерусалиме, цитирует в Twitter МИД Израиля.

По словам Нетаньяху, это будет правильно и это способствует достижению мира.

"Потому что вы не можете построить мир на основе лжи. Вы можете построить мир на основе правды. (...) Решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим подтверждает большую и простую правду. Иерусалим был столицей нашего народа 3000 лет, столицей нашего государства на протяжении 70 лет и остается нашей столицей", - сказал премьер Израиля.

США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Официальное открытие прошло 14 мая - в день 70-летия со дня основания государства Израиль. На церемонию прибыла дочь Трампа. ЛIГАБiзнесIнформ

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