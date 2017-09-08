Neue Zürcher Zeitung: Превращение Путина из полководца в голубя мира

Накануне предстоящей Генассамблеи ООН "президент России Владимир Путин совершил неожиданный маневр, который позволяет ему выглядеть миротворцем", пишет Беньямин Трибе на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung. На саммите в Китае "Кремль предложил использовать миротворцев ООН в отколовшихся районах Восточной Украины", говорится в статье. Киев выступает с этим требованием с 2015 года, однако ранее оно не вызывало интереса у Москвы.

Еще в августе украинский лидер Петр Порошенко говорил о своих планах предложить ООН направить "голубые каски" на Украину. Генассамблея начинается на следующей неделе, и проект российской резолюции по миротворцам уже внесен в ООН и активно обсуждается экспертами. По российским данным, на следующей неделе его могут начать обсуждать на высшем уровне, передает Трибе.

Украина "рискует не только потерять политическую инициативу и прерогативу толкования войны на собственной территории, - для нее абсолютно неприемлемы еще и детали путинского предложения", говорится далее. В частности, Россия предлагает использовать миротворцев только на линии соприкосновения для охраны наблюдательной миссии ООН. Однако Украина хотела бы, чтобы миротворцы контролировали всю сепаратистскую территорию и в особенности границу с Россией, через которую они получают снабжение от Москвы, как бы та ни отрицала.

Существуют и другие расхождения. К примеру, Путин хочет, чтобы Киев ради подготовки миссии ООН наладил контакт с представителями мятежных территорий. Но Украина отказывается от этого "шага к неявному признанию сепаратистов", как пишет автор.

"Таким образом, - подытоживает Трибе, - условия, на которых Путин хочет затащить "голубые каски" на Украину, имеют своей целью закрепить нынешний статус-кво при помощи ООН. Разделение Украины только усилится, Москва сохранит все возможности по снабжению сепаратистов, но получит при этом маску миротворца".

Беньямин Трибе