Neue Zürcher Zeitung: Солдаты, существование которых Путин отрицает

В последнюю субботу июня украинские военные, по их собственным данным, уничтожили "командную группу террористической организации "Луганская народная республика". Как говорится в опубликованном в Facebook сообщении Генштаба Украины, уничтожены командир группы, который был российским офицером, а также снайпер. Еще четверо, в том числе 21-летний россиянин Виктор Агеев, были взяты в плен. "В принципе, произошедшее не вызвало бы никакого резонанса, если бы тот самый Агеев несколько дней тому назад не дал телевизионное интервью", - пишет Энн-Дорит Бой в швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung.

Белокурый молодой человек рассказал перед телекамерой украинского канала "ТСН", что он является российским военным и добровольно приехал поддержать ЛНР. По словам Агеева, он служит в части ПВО 65246 в Новочеркасске и ранее подписал контракт на год, в котором Украина не упоминалась. Спустя четыре дня после подписания его направили в Луганск. Согласно утверждению "ТСН", ефрейтор также говорил о том, что он чувствует себя преданным Россией. Между тем, это отнюдь не первое публичное признание российского солдата. Так, еще в марте 2015 года "Новая газета" взяла интервью у тяжелораненого солдата с Дальнего Востока Доржи Батомункуева.

Вообще, благодаря снимкам со спутников НАТО, фотографиям и показаниям свидетелей военное присутствие России в сепаратистских республиках на Востоке Украины уже давно доказано. Минобороны Украины оценивает число российских солдат на территории Донбасса в 5-7 тыс. человек, передает журналистка.

Тем не менее, Россия с самого начала отрицала это, утверждая, что все плененные солдаты уезжали в Донбасс по своей воле во время отпуска. "Тактика Кремля предельно ясна: пока Москва не признает, что на Украине есть ее военнослужащие, ее нельзя заставить отвести их оттуда", - комментирует Бой, напоминая, что в самый горячий период войны, в 2014 году, на востоке Украины гибли десятки солдат в неделю, российская пресса начала писать о тайных похоронах, и в стране стало возрастать давление на Путина. Однако тот молчал.

Энн-Дорит Бой