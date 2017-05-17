The New York Times: Трамп раскрыл России секреты израильской разведки

Секретные сведения, которые раскрыл президент США Дональд Трамп представителям российского правительства на встрече на прошлой неделе, были "чувствительной информацией", полученной от Израиля.

Об этом сообщило во вторник влиятельное издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с каналами получения информации.

"Секретная разведывательная информация, которую президент Трамп раскрыл во время встречи с российскими официальными лицами на прошлой неделе в Белом доме, была предоставлена Израилем", - говорится в сообщении.

Это еще больше затрудняет дипломатический скандал, который возник с израильской стороной при подготовке визита президента США в эту страну.

Израиль является одним из важнейших союзников Соединенных Штатов и основной поставщик разведданных на Ближнем Востоке. Утечка, согласно которой Трамп поделился с россиянами одной из наиболее чувствительных для Израиля разведывательных информаций, может навредить отношениям между двумя странами.

"Это увеличивает вероятность, что информация может быть передана Ирану, ближайшему союзнику России и главной угрозе Израиля на Ближнем Востоке", - отмечает издание.

Израильские официальные лица официально не подтвердили, что они были источником информации. Однако посол Израиля в США Рон Дермер отметил изданию, что его страна "имеет полное доверие к отношениям с США в сфере обмена разведданными и надеется углубить эти отношения на протяжении последующих лет президентства Трампа".

Тем не менее, чиновники из американской администрации сообщили NYT, что Трамп раскрыл россиянам разведывательную информацию о планах ИГИЛ. Причем уточнялось, что некоторые детали были получены именно от израильской стороны. Кроме того, один из источников подтвердил, что Израиль призвал Соединенные Штаты быть осторожным при использовании этих разведданных.

Как сообщал Укринформ, в понедельник американские СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи, на которых присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и российский посол Сергей Кисляк, раскрыл им сверхсекретную информацию о ИГИЛ. Это вызвало волну возмущения в США, а также массу заявлений администрации в оправдание президента.

Тем не менее, сам Трамп во вторник утром написал в Твиттере, что имел "абсолютное право" делиться такой информацией в интересах борьбы с терроризмом с международными партнерами.