Неядерные силы России преобладают силы НАТО у границ - The Economist

Владимир Путин любит хвастаться ядерным оружием. Во время своего обращения к Федеральному собранию 1 марта он перечислил пять новых образцов российского вооружения. При этом, российский президент уделил особое внимание развертыванию крылатых ракет с ядерными двигателями с неограниченным радиусом действия, которые якобы не остановят американские системы ПРО.

Путин получил такие заголовки мировых СМИ, как хотел. Хотя в его словах о способности России уничтожить США ядерным оружием не было ничего нового. А объявленные им новые вооружения ничего не меняют на фронте. Впрочем, Европу должно беспокоить не бряцанье Путина ядерным оружием, а обычные силы, которые Россия систематически развивает, в частности в Балтии.

Об этом пишет The Economist. В большинстве вопросов НАТО далеко впереди России. К примеру, Америка и ее европейские союзники по НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 миллиард долларов, в то время как Россия - лишь 52 миллиарда. Но последний отчет RAND указывает на то, что на местах реальность отличается не в пользу союзников. Эксперты указывают на то, что Россия теперь имеет серьезное региональное преимущество в любой конфронтации с НАТО у совместных границ.

Скрытые возможности НАТО до сих пор слишком мощные, чтобы Россия могла с ними справиться. Но на ранних стадиях потенциального конфликта - в первый месяц возможно и дольше - альянс поймет, что враг имеет превосходство в количестве, силе и качестве.

После вторжения России в Украину в 2014 году НАТО отправил войска в балтийские страны, называя это "улучшенным присутствием на передовой". Но прошлым летом войска альянса у границ с Россией составляли 4530 солдат, которые были разделены на четыре боевые группы, которые возглавляет Германия, Британия, Канада и США. Но в соответствии с Основополагающим актом НАТО-Россия - оптимистичным договором, заключенным в лучшие времена в 1997 году - эти солдаты не могут базироваться в Балтии постоянно и должны проходить ротацию.

НАТО также усилил свои позиции силами быстрого реагирования численностью 5 тысяч солдат и могут быть развернуты за неделю. Но альянс признает, что эти силы должны лишь убедить Россию, что любая ее атака будет расценена как нападение на всех союзников.

За последнее десятилетие Запад и Россия разошлись в вопросе развития возможностей. Страны НАТО приспособились к проведению эффективных операций против мятежников в таких местах, как Афганистан, реструктуризировав свои войска, сделав акцент на легких экспедиционных силах. Россия же, наоборот, сделала акцент на развитии мобильности и огневой мощи, чтобы быть способной вести интенсивную войну против равносильного врага. В рамках широкой военной реформы после войны против Грузии в 2008 году, Москва сделала свою армию профессиональной (отбросив призыв на второй план), вооружила ее современным оборудованием, а затем начала проводить широкомасштабные учения и отправлять своих военных приобретать боевой опыт в Украину и Сирию.

Командиров НАТО, в частности британского генерала Николаса Картера и его американского коллегу генерала Марка Милли, беспокоит численное превосходство российских войск, которые она может быстро развернуть в Балтии. По подсчетам RAND, в регионе российских танков больше, чем танков НАТО, в пропорции 5,9 к 1, пехотинцев - 4,6 к 1. Кроме того, артиллерийских систем у российских сил в Балтии 270, а у альянса - нет никаких. Несмотря на то, что в НАТО серьезное преимущество в военновоздушных силах, их эффективность будет сильно сокращена за счет российских систем ПВО.

Эксперт Международного института стратегических исследований Бен Барри указывает на то, российское преимущество над НАТО продиктовано также способностью российских войск быстро усиливать свои возможности за счет внутренних линий. В противоположность этому, альянс не развивал свои военные транспортные системы после Холодной войны. Мосты не могут выдержать вес танков, а железнодорожные системы не разработаны для транспортировки тяжелой бронетехники.

НАТО может сделать для сдерживания России неядерными силами. Он может разместить войска в Балтии с большей огневой мощью на постоянной основе. Можно также проводить регулярные маштабные и не очень заметные учения. Альянс может инвестировать в укрепление внутренних линий, а отдельные страны могут наконец начать тратить больше на оборону и вложить деньги в реструктуризацию своих наземных войск для подготовки их к интенсивному конфликта.

Может ли НАТО сосредоточиться на таких задачах под сомнением. Южные страны- союзники больше волнуются из-за потока беженцев. Франция занята войной с мятежниками в Сахеле. А в это время у Путина совсем другие приоритеты.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сейчас адаптирует и внедряет самое сильное подкрепление коллективной обороны со времен Холодной войны, однако заверил, что не хочет новой гонки вооружений.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что в России создана и прошла испытания новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. По словам Путина, новая ракета имеет неограниченный радиус действия и "непредсказуемую траекторию полета". При этом Путин заявил, что "ни у кого другого такого оружия пока нет".

Это заявление Владимира Путина вызвало бурную реакцию в США.

Так, Государственный департамент США подчеркнул, что использование ядерного оружия нарушает международные обязательства Москвы, в частности Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Перед этим заявление Путина о новых ядерных ракетах прокомментировали в Пентагоне. В частности, там заявили, что заявление российского президента Минобороны США не удивило и выразили сомнение, добавила ли Россия новые возможности для своего ядерного арсенала, кроме уже известных американским военным и разведке.