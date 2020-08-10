Незалежні екзитполи на виборах президента Білорусі засвідчують перемогу Тихановської

Незалежні екзитполи, які проводили на виборах президента Білорусі, засвідчують перемогу опозиційної кандидатки Світлани Тихановської.

"Белорусский партизан" 7 серпня опублікував результати опитування 15 450 виборців на виході з дільниць під час дострокового голосування. 64,9% із них заявили, що проголосували за Тихановську.

За чинного главу держави Олександра Лукашенка проголосувало 16,1% опитаних. Ще 14,4% виборців заявили, що проголосували проти всіх.

Схожі результати наводять у Telegram-пабліку "Современная Беларусь" за підсумками опитування майже 85 тис. виборців 9 серпня.

За Тихановську, стверджують автори дослідження, проголосувало 72,1% опитаних, за Лукашенка - 13,7%.

Ці результати прямо протилежні результатам офіційного екзитполу, відповідно до якого Лукашенко здобув 79,7% голосів, Тихановська - 6,8%.