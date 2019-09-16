"Независимость - это святое". Минск ответил на сообщения о создании конфедерации с РФ

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию СМИ о программе экономической интеграции Беларуси и России.

В комментарии Нашей Ниве она отметила, что стороны нацелены на экономически целесообразные изменения, которые не ставят под сомнение независимость Беларуси и России.

"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - заявила Наталья Эйсмонт.

По ее словам, "громкие" высказывания, что Беларусь и РФ могут объединиться в конфедеративное государство на уровне экономик, Минск расценивает как "журналистские штампы".

"Что касается вопроса о "вбросе" - программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - добавила представитель белорусского президента.

Напомним, что газета КоммерсантЪ написала, что программа интеграции РФ и Беларуси предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики.