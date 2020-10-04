Інфікований коронавірусом Трамп почувається добре - лікарі

Президент США Дональд Трамп, який перебуває у військовому шпиталі Walter Reed із діагнозом COVID-19, почувається добре. Його стан поліпшився, повідомили на брифінгу в неділю, 4 жовтня, лікарі, які стежать за станом здоров'я Трампа. За їхнім прогнозом, щонайраніше в понеділок Трампа можуть навіть виписати з лікарні.

Лікарі розповіли, що у п'ятницю Трамп почувався не дуже добре, зокрема мав високу температуру і понижений рівень кисню в крові. Потім температура, за словами медиків, не піднімалася. Про це пише AFP.

Трампа лікують серед іншого препаратами "Ремдесивір" і "Дексаметазон", повідомляє інформагенція AP з посиланням на лікаря-пульмонолога Браяна Гарібальді. За словами лікаря, після двох доз "Ремдесивіру" й однієї дози "Дексаметазону" в суботу у Трампа не виявили побічних ефектів.

Раніше керівник апарату Білого дому Марк Медоуз розповів, що симптоми Трампа "викликають серйозне занепокоєння". В ефірі телеканалу Fox News Медоуз визнав, що спочатку перебіг захворювання в Трампа був не таким безпроблемним, як досі повідомлялося. Він вказав на те, що у Трампа різко знизився рівень насичення крові киснем, тож коли президент перебував у Білому домі, йому довелося користуватися кисневою маскою.

Дружина президента США Меланія Трамп перебуває на карантині в Білому домі.

Про те, що подружжя Трамп інфікувалося коронавірусом, стало відомо 2 жовтня.

Раніше Трамп заявив, що розраховує незабаром завершити лікування від коронавірусу і повернутися до повноцінної роботи в Білому домі. Він збирається розгромити коронавірус і "зробити Америку знову великою".

Новина про коронавірус у Дональда Трампа обвалила фондові індекси і в Америці, і в Європі. Твіт президента Сполучених Штатів про те, що він захворів поширили більш як 830 тисяч разів. Ретельно вивчаючи маршрути президента до вечора середи, місцеві оглядачі знаходять десятки місць і сотні людей з якими він був на контакті. Хвороба Трампа ризикує помітно змінити перебіг президентських виборів.