Нидерланды хотят оплатить расходы на суд над виновными в крушении самолета рейса MH17

Средства на судебные издержки по делу гибели самолета и пассажиров заложены в бюджет Минюста Нидерландов на следующий год.

Власти Нидерландов с 2018 года выделять средства на организацию судебного процесса над виновными в крушении малазийского пассажирского самолета Boeing рейса МН17 в Донбассе в 2014 году, сообщает газета De Telegraaf, пишет "Коммерсантъ". На 2018 год на такие расходы предусмотрено 9 млн евро.

Кроме того, Нидерланды возьмут на себя траты по организации процесса, оплате деятельности гособвинителя, а также расходы по защите свидетелей. Планируется, что нидерландские власти продолжат выделять деньги на судебное разбирательство вплоть до 2023 года. Как пояснило Министерство безопасности и юстиции, финансирование из внешних источников является нежелательным, "потому что необходимо избегать влияния на независимость суда".

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

В июне 2017 года международная группа журналистов-расследователей Bellingcat смогла идентифицировать семерых вероятных водителей "Бука", с которого сбили Боинг рейса MH-17. В своем новом докладе Bellingcat отмечает, что транспортировкой "Бука" занималась 69-я отдельная бригада материального обеспечения российской армии.

По материалам: Коммерсантъ