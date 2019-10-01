Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха

В Нидерландах опровергли слухи о том, что у них больше нет вопросов к боевику "ДНР" Владимиру Цемаху по поводу сбитого "Боинга" MH17.

Нидерландские власти просят Россию помочь следователям связаться с Цемахом и взять у него показания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

"Правительство Нидерландов обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и получить информацию от него", - приводит заявление посла Роба Свартбола Радио Свобода.

Цемах был 7 сентября передан России в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами. В Москве бывший боевик "ДНР" задержался ненадолго: уже через несколько дней дочь Цемаха сообщила, что вместе с отцом возвращается на Донбасс.