Нидерланды разблокировали процесс создания ассоциации Украины и ЕС

Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз, передает УНИАН.

Голосование за соответствующий законодательный акт состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания Сената. В состав Сената входят 75 депутатов.

Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

Ранее Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля поддержала правительственный закон относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение . По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, и в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.