Нидерланды выдали ордера на арест подозреваемых по делу МН17

Прокуратура Нидерландов выдала международные ордера на арест подозреваемых по делу о катастрофе "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

Об этом сообщили на пресс конференции совместной следственной группы.

Следствие будет просить Россию дать возможность допросить подозреваемых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Требовать экстрадиции Нидерланды не будут, поскольку Россия не выдает своих граждан другим странам.

Суд по делу о катастрофе МН17 начнется в нидерландском городе Скипхол 9 марта 2020 года.

19 июня официальное следствие назвало четырех подозреваемых в крушении МН17.

Ранее инициативная группа расследователей Bellingcat обнародовала имена тех, кто может быть прямо или косвенно причастен к катастрофе самолета рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Среди них были и названые официальным следствием лица: Игорь Гиркин - отставной офицер Вооруженных сил, который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков на Донбассе и тесно сотрудничал с ответственными за передвижение "Бука" на оккупированной территории. генерал-майор Сергей Дубинский - просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации и координировал передвижения ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17 и возвращение его в РФ. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на точке запуска в районе Снежного. заместитель Дубинского, Олег Пулатов - бывший подполковник Вооруженных сил России, вероятно, причастен к охране установки "Бук" на месте запуска установки.

Леонид Харченко - командир "разведывательного батальона" так называемой разведки "ДНР", причастен к охране установки "Бук" в районе места запуска и, возможно, координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующее возвращение "Бука" в Россию.

После обнародования имен подозреваемых, Служба безопасности Украины сообщила об открытии уголовного дела против всех четырех подозреваемых.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Громадське телебачення

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