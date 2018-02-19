Нидерланды выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit

Нидерланды категорически отвергают требование Еврокомиссии об увеличении бюджета Евросоюза.

"Нидерланды не могут согласиться на повышение своего брутто-взноса в бюджет ЕС. Менее крупный Евросоюз означает и менее крупный бюджет ЕС, поэтому долгосрочное финансовое планирование должно быть соответствующим образом скорректировано", - сказано в программном документе правительства в Гааге по вопросам финансирования ЕС.

23 февраля во время саммита в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС впервые обсудят финансирование Евросоюза на период после "Брекзита". Речь идет о периоде с 2021 по 2027 годы.

ЕК призвала к увеличению бюджета ЕС с 2021 года на фоне появления новых совместных обязанностей, таких как защита внешних границ ЕС и борьба с терроризмом.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью газете Bild на прошлой неделе выразил мнение, что Германии из-за Brexit придется увеличить свой ежегодный взнос минимум на 3-3,5 млрд евро.

По материалам: Интерфакс- Украина