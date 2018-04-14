Никки Хейли рассказала о шансах, которые США давали Сирии

Соединенные Штаты несколько раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в СБ ООН до того момента, как Вашингтон и его союзники нанесли ракетные удары по Сирии, заявила в субботу постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы давали дипломатии несколько шансов. Шесть раз - именно столько раз Россия отклонила резолюции СБ ООН (по Сирии - Ред.)", - отметила Хейли, выступая на экстренном заседании СБ ООН.

При этом постпред США подчеркнула, что Вашингтон уверен в применении Дамаском химоружия, несмотря на дезинформацию, которую распространяет Россия.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что на руках у российского режима есть кровь сирийских детей.

Напомним, в ночь на субботу, 14 апреля, США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии, в ход пошли боевые корабли и авиация.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Сообщалось, что по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен правительственными войсками Сирии на город Дума. Волонтерская организация опубликовав фото тел погибших, отметила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

В субботу в Дамаск прибыли эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск, подчеркнул, что Европейский союз поддержал удары США, Великобритании и Франции по объектам военной химической инфраструктуры режима Башара Асада.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары по Сирии, который нанесли США, Франция и Великобритания.

В свою очередь, Россия нервно отреагировали на удар, нанесенный США и их союзниками по Сирии, потребовали созыва Совета Безопасности ООН и наказания "агрессора".