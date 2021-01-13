Нижня палата Конгресу США розпочала розгляд імпічменту Трампу

Конгресмени зібралися через тиждень після кривавих подій у будівлі Капітолію

Нижня палата американського Конгресу розпочала засідання, під час якого планує провести голосування з імпічменту президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Про це повідомляє Укрінформ.

Конгресмени зібралися через тиждень після кривавих подій у будівлі Капітолію Сполучених Штатів, коли агресивний натовп прихильників Трампа прорвав охорону Конгресу та вдерся всередину. У той момент законодавці засідали, щоб ухвалити офіційні результати виборів президента США, на яких переміг демократ Джо Байден.

Як повідомляв 5.UA, 6 січня 2021 року Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу. Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію і оголосили в місті надзвичайний стан. Незабаром Трамп закликав своїх прихильників розійтися, однак продовжував заявляти, що "вибори вкрали" і що він розуміє "їхній біль". Унаслідок штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, зокрема один поліцейський, понад 60 - затримані.

Пізніше в Капітолії відновилося спільне засідання двох палат Конгресу, на якому офіційно затвердили підсумки президентських виборів і перемогу Байдена. Після цього Дональд Трамп підтвердив мирну передачу влади Байдену, незабаром він записав відеозвернення, де засудив штурм Капітолію.

5 Канал

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