Нижняя палата Конгресса США одобрила резолюцию против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США 3 декабря приняла резолюцию с призывом не допустить возвращения России в "Группу семи", сообщает Радіо Свобода.

Документ поддержали 339 конгрессменов, против проголосовал 71 представитель Республиканской партии.

Конгрессмены призвали всех лидеров G7 выступить против возвращения России, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, в частности Крыма, и не прекратит нападки на другие демократические страны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал пригласить Россию в G7. Европейский союз выступает против любого приглашение России вернуться к переговорам в рамках нынешней "Группы семи" ведущих государств мира (Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии) без выполнения определенных условий. С "Группы восьми" Россию исключили весной 2014 года из-за аннексии украинского Крыма.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.