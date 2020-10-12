Нобелівську премію з економіки дали за теорію аукціонів

Економісти Пол Мілгром і Роберт Вілсон отримали премію Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля "за удосконалення теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів"

Пол Мілгром і Роберт Вілсон - нобелівські лауреати з економіки в 2020 р

Про це повідомляє сайт nobelprize.org.

Як відзначають засновники, цьогорічні лауреати використовували свої ідеї "для розробки нових форматів аукціонів для товарів і послуг, які важко продати традиційним способом - наприклад, радіочастоти". І ці відкриття принесли користь продавцям, покупцям і платникам податків в всьому світі.

Зокрема, Роберт Вілсон розробив теорію аукціонів із загальною вартістю (де продається благо, що має однакову цінність для всіх учасників). Це, наприклад, радіочастотні аукціони або торги, на які виставляється обсяг корисних копалин на певній території.

Вілсон також показав, чому ставки раціональних учасників торгів, як правило, нижчі їхньої оцінки вартості лота: вони непокояться щодо так званого "прокляття переможця" - що заплатять надто багато.

А Пол Мілгром сформулював більш загальну теорію, яка включає і аукціони з приватними цінностями (коли продається благо, що має різну цінність для всіх учасників). Вчений проаналізував стратегії торгів на кількох популярних аукціонних форматах. Він дійшов висновку, що продавець отримає вищий дохід, якщо відомо, як об'єкт готові оцінити інші учасники.

Нагадаємо, що формально ця нагорода не є "нобелівською". Вона заснована Банком Швеції і вперше була присуджена в 1969 р. А в минулому році лауреатами стали американо-індійський вчений Абхіджіт Банерджі, представниця Франції Естер Дюфло і економіст із США Майкл Кремер за "експериментальний підхід до боротьби з бідністю в світі".