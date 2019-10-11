Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Абий Ахмед Али награжден за улучшение отношений страны с соседней Эритреей.

В Осло названы лауреаты Нобелевской премии мира. Ежегодна награда вручается Нобелевским комитетом физическим лицам или организациям, которые, по его мнению, внесли выдающийся вклад в укрепление мира. Награда вручается с 1901 года.

В этом году премия присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али с формулировкой "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Абий Ахмед Али стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года. Он стал первым лидером оромо в многонациональной стране. После прихода к власти ему удалось установить мир с Эритреей, конфликт с которой продолжался почти 20 лет. Он также освободил заключенных и провел ряд эконопических и политических реформ.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали Денис Муквеге и Надя Мурад с формулировкой "за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".