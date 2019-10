Нобелевскую премию по физике вручили за экзопланеты и черные дыры

В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

"Нобелевская премия 2019 года по физике была присуждена Джеймсу Пиблс" за теоретические открытия в физической космологии "и Мишелю Майору и Дидье Квелоцу" за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа ", - говорится в сообщении.

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physics is announced.

Presented by Goeran K. Hansson, Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. #NobelPrize pic.twitter.com/T9fY4dFdo4 - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Как сообщалось, в понедельник Нобелевская премия 2019 по физиологии и медицине была присуждена совместно Уильяму Г. Каелину-младшему, сэру Питеру Дж. Ратклиффу и Греггу Л. Семенце за их открытие о том, как клетки чувствуют и приспосабливаются к наличию кислорода.

В течение недели также станут известны лауреаты Нобелевских премий по химии (9 октября), литературы (10 октября), мира (11 октября) и экономики (14 октября).